Zara ha riaperto dopo oltre tre mesi di cantiere. Sos inquilini per l’ex H&M

Zara ha riaperto i battenti oggi, 6 ottobre, dopo tre mesi e mezzo di chiusura per lavori di ristrutturazione. Il colosso spagnolo, che ha sede in via XX Settembre, ha deciso di puntare sull’attività di Piacenza fugando ogni dubbio su una possibile chiusura definitiva ventilata in passato. Aperto dagli inizi degli anni Duemila, il negozio su tre piani era chiuso dal 24 giugno. L’intervento di ammodernamento sarebbe costato oltre tre milioni. Si sarebbero arenate invece le trattative per trovare un nuovo “inquilino” da collocare negli spazi dell’ex H&M, sempre nella principale via dello shopping. Le vetrine, al momento, restano vuote.

