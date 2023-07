Zara chiude, ma sarà solo per l’estate. Restyling in corso da oltre tre milioni

Aperto dagli inizi degli anni Duemila, il negozio su tre piani della spagnola Zara è chiuso dal 24 giugno. Ma riaprirà sempre in via Venti Settembre – è la garanzia – entro il 15 settembre. In corso c’è infatti un cantiere di riqualificazione e ammodernamento da oltre tre milioni. Ci sono anche trattative per trovare un nuovo “inquilino” per gli spazi dell’ex H&M.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ