Al via “Fol in fest”, tradizioni e futuro della montagna al festival itinerante

Prende il via oggi alle 18 a Vallerenzo di Pecorara di Alta Val Tidone la prima edizione di Fol in fest, festival itinerante della montagna. Protagonisti da oggi a domenica saranno Alta Val Tidone, Morfasso, Ottone e infine Ferriere dove verranno organizzate tavole rotonde, spettacoli, concerti, presentazioni di libri. Il tutto per riflettere sul ruolo strategico della montagna e dei suoi paesi, custodi di tradizioni culturali da preservare e rivalutare in un ottica di sviluppo futuro. Il festival ha due segni contraddistintivi che sono il colore rosa, ogni partecipante è invitato a indossare qualcosa di rosa, e il suono delle campane che aprirà ogni appuntamento. L’appuntamento è alle 18 nell’ex oratorio Madonna della Misericordia e San Lodovico di Vallerenzo di Pecorara.

Interverranno i sindaci Franco Albertini (Alta Val Tidone capofila), Carlotta Oppizzi (Ferriere), Paolo Calestani (Morfasso) e Federico Beccia (Ottone) insieme a Mauro Felicori, assessore regionale alla cultura e al paesaggio. Insieme a loro Marco Bussone, presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani, Filippo Barbera, co-autore del volume Contro i borghi (dal cui titolo prende il nome l’incontro), Michele Fino, professore all’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo e Massimo Polledri in qualità di presidente del comitato organizzatore.

Alle 21 in piazza Martiri della Libertà a Nibbiano si proietta il film “Paolo Cognetti. Sogni di Grande Nord”. Lo stesso Cognetti, vincitore nel 2017 del premio Strega, sarà ospite domani, venerdì a Morfasso. Direttori artistici del festival sono Paolo Verri e Cecilia Bergamaschi. Presidente del comitato organizzativo è Massimo Polledri.

IL PROGRAMMA