Ragazza aggredita: 16enne arrestato e condotto al carcere minorile di Bologna

E’ stato arrestato e condotto al carcere minorile di Bologna il 16enne accusato di aver aggredito una giovane che rincasava dopo il lavoro.

Il drammatico episodio era avvenuto in centro storico a Piacenza nella notte di martedì 6 settembre.

Il giovane, un 16enne egiziano non accompagnato, era stato rintracciato poco dopo dalla polizia in Corso Vittorio Emanuele. Denunciato per violenza sessuale e porto abusivo di coltello era stato poi rimesso in libertà. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine, la sua posizione si è aggravata nel corso delle indagini e la questura ha richiesto la custodia cautelare in carcere.

