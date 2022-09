Cinghiali ormai ovunque a Ottone. “Va tolto subito l’assurdo divieto di caccia”

Va così da gennaio. All’inizio la paura ha fatto mandare giù il divieto, adesso però Luigino Mondani dell’Atc lo ripete da giorni a disco rotto: “Noi facciamo due controlli a settimana nei boschi, con i tecnici faunistici, e non abbiamo mai trovato neppure un qualcosa di vagamente riconducibile alla peste suina. Non ce n’è qui”. Però a Ottone e Zerba, unici in regione, “Forse in Italia”, sostiene Mondani, nulla da fare: la caccia resta vietata.

Commenta il sindaco di Ottone Federico Beccia: “Ora la situazione è ingestibile. Cinghiali sulla Statale 45, cinghiali nei cortili delle case, cinghiali in strada, in via Piacenza, nei giardinetti comunali. Ho segnalazioni di cittadini che hanno paura a lasciar uscire i bambini al tramonto, agricoltori stufi di contare danni”.

Il primo cittadino invita dunque il commissario straordinario per la gestione della peste suina, Angelo Ferrari, ad andare a Ottone e a Zerba: “Venga qui a vedere quel che sta succedendo causa divieti, siamo arrivati al paradosso. Tutto intorno a noi si può cacciare, per forza i cinghiali arrivano qui. Chiediamo la revoca immediata del divieto».

Il servizio di Elisa Malacalza oggi su Libertà