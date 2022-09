Tegole e pietre pericolanti sul Duomo di Bobbio: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri per la messa in sicurezza del tetto del Duomo di Bobbio, a causa di alcune tegole del campanile rese pericolanti (insieme a diverse pietre della facciata) dalle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. I vigili del fuoco di Bobbio, intervenuti con l’autoscala insieme ai colleghi di Piacenza, hanno quindi transennato l’area interessata, con l’interdizione temporanea dell’ingresso centrale della basilica. Alla chiesa si accede ora passando per il palazzo vescovile, in attesa della fine degli interventi di messa in sicurezza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà