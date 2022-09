Premio di laurea in memoria di Cesare Betti, domani la consegna alla Cattolica

E’ in programma domani la consegna del premio di laurea di Confindustria Piacenza in memoria di Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilitĂ internazionale di studenti e docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. La cerimonia si terrĂ in occasione dell’avvio delle lezioni della laurea magistrale in Global business all’universitĂ Cattolica.

Il premio è riservato a laureati del corso che abbiano discusso una tesi di laurea sui nuovi paradigmi economici e sociali e sulla loro sostenibilità a seguito della pandemia.

Dopo i saluti del professore Emanuele Vendramini, direttore della laurea magistrale in Global business, interverranno la professoressa Laura Zoni, direttore del Bsc in International Management, e il presidente del Comitato piccola industria di Confindustria Piacenza Maria Angela Spezia. Le conclusioni saranno curate dalla professoressa Anna Maria Fellegara, preside della facoltĂ di Economia e giurisprudenza, e dal professore Vendramini.