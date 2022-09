Donne democratiche, “la partita dei diritti non è finita”. Oggi un incontro

“Andiamo a pari!” è il titolo che hanno scelto le donne democratiche. “La partita dei diritti non è finita” si legge nel sottotitolo dell’incontro con Roberta Mori, portavoce regionale della Conferenza donne democratiche dell’Emilia Romagna e consigliera regionale. L’appuntamento è per domani pomeriggio, mercoledì, alle 18.30 in Luppoleria: l’incontro è organizzato dalla Conferenza delle donne democratiche di Piacenza coordinate da Maura Toscani e Lucilla Meneghelli. Qual è l’obiettivo? Fare il punto della situazione sulla partita dei diritti femminili, affrontare la questione delle violenze contro le donne che anche nel nostro territorio nelle ultime settimane si è ripresentata con forza, discutere di una parità di genere che spesso resta solo confinata sulla carta e poco si concretizza nell’ambito lavorativo e sociale.

