Le stelle sono più belle viste dal sito archeologico di Veleia. “Una serata speciale”

Da una parte il foro romano, dall’altra un film emozionante proiettato sulla facciata della caratteristica chiesa di Sant’Antonino, davanti un tagliere di torte salate e salumi piacentini e sopra il meraviglioso cielo stellato della notte di San Lorenzo. Ingredienti che hanno reso speciale la serata di ieri organizzata dall’associazione di volontariato ProVeleia in sinergia con la direzione regionale dei musei dell’Emilia-Romagna e il sostegno del Comune di Lugagnano.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare questo luogo dove storia e cultura si intersecano da sempre – le parole di Lucilla Meneghelli, in rappresentanza di ProVeleia -, creando un senso di comunità e un continuo desiderio di aggregazione”. La serata è iniziata al tramonto con l’aperitivo proposto dal Veleia cafè – che insieme alla Taberna sono le due grandi novità sorte attorno al sito archeologico – ed è proseguita con la proiezione del film “Sotto le stelle di Parigi”. Dopo le 23, i tanti partecipanti hanno potuto ammirare le stelle cadenti dal Municipium romano e visitare il museo di Veleia all’interno di un’atmosfera suggestiva. Gli eventi di promozione territoriale proposti dalla pro loco non terminano qui, già domani infatti si alza il sipario sulla serata a lume di candela con protagoniste la voce e la chitarra dell’artista Pier Marra. Un’ulteriore occasione per ammirare le stelle e la bellezza di Veleia.