Cinema sotto le stelle 2024, verso trasloco nella caserma Cantore: “Dialoghi in corso”

L’ufficialità non c’è ancora. Ma tutti gli sforzi di istituzioni e associazioni sono rivolti in un’unica direzione: organizzare la prossima edizione del tradizionale “Cinema sotto le stelle” di Piacenza nei chiostri dell’ex caserma Cantore, lungo lo stradone Farnese, accanto all’ex chiesa di Sant’Agostino. In questo senso, infatti, i promotori della rassegna culturale – Arci e Cinemaniaci – hanno intrapreso una trattativa con Cassa depositi e prestiti, proprietaria dell’immobile, per ottenere l’apertura della vecchia caserma a partire dalla metà di giugno fino alla fine dell’estate 2024. I dettagli sarebbero ormai delineati. “Stiamo lavorando in sinergia con il territorio per ospitare qui la prossima edizione del Cinema sotto le stelle, quantomeno per quest’anno, in futuro si vedrà” conferma il presidente dei Cinemaniaci, Piero Verani.

L’iniziativa consiste in circa 60-70 proiezioni nell’arco di due mesi e mezzo, oltre 5mila spettatori nella stagione 2023. Il cortile dell’ex caserma Cantore potrebbe avere una capienza di 350-400 posti. Risulterebbe così accantonata, per ora, l’altra ipotesi: il bastione di Porta Campagna. Resta da definire l’impegno del Comune: finora l’ente pubblico si occupava di sostenere direttamente alcune spese per conto di Arci e Cinemaniaci nell’ambito della kermesse. Fatto sta che dopo venti edizioni – dal 2004 ad oggi – il “Cinema sotto le stelle” non si terrà più nel campo Daturi in viale Risorgimento.

Il motivo del trasloco è legato all’imminente cantiere nell’arena: da giugno dovrebbero scattare i lavori di sistemazione, verso l’adeguamento in luogo idoneo a ospitare “medi eventi”. Il sacrificio da sopportare è un’estate di chiusura.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI