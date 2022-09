Maxi incidente con sei feriti: ieri sera l’esercitazione in via Nino Bixio

Una maxi-emergenza simulata in via Nino Bixio per migliorare i protocolli d’intervento del 118 e dei 115: è l’esercitazione a cui hanno preso parte ieri sera, 27 settembre, una trentina di vigili del fuoco e diversi operatori del Servizio di Soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera.

Un grande incidente che ha riprodotto un evento di natura traumatica, con il coinvolgimento di più mezzi e feriti lungo una segmento di strada cittadina che costeggia il corso del fiume Po, per l’occasione chiusa al traffico. A lanciare l’allarme che ha dato viia alla simulazione, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e la direttrice generale Ausl Paola Bardasi.

“Abbiamo voluto questo addestramento per vedere come affrontare i nuovi pericoli per noi soccorritori sulla strada, rappresentati dall’aumento dei mezzi che viaggiano a metano liquido e dalle auto elettriche che potrebbero aggravare il nostro intervento – spiega Massimo Marenghi, ispettore antiincendio del Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza. “Abbiamo voluto riprodurre qualcosa di veritiero – spiega Paola Pelizzeni coordinatrice del Pronto soccorso di Castel San Giovanni – nessuno dell’equipaggio era a conoscenza di quello che avrebbero trovato. Nei prossimi giorni abbiamo previsto un debriefing che ci permetterà di vedere come abbiamo lavorato, in sintonia con gli altri operatori.