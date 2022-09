Tanti piacentini alla camminata nella Giornata del cuore. Stasera cena benefica

Movimento e divertimento fanno bene alla salute del cuore. A ricordarcelo sono i piacentini che oggi hanno partecipato alla Camminata organizzata da Dino Groppelli nell’ambito della Giornata mondiale del Cuore 2022. Una passeggiata da piazza Cavalli fino ai Giardini Margherita e ritorno per stare insieme e in salute con tanto di defibrillatore semiautomatico a portata di mano per ribadire il messaggio della prevenzione perché siamo nella città più cardioprotetta del mondo.

“Siamo orgogliosi perché nessuno ha tanti defibrillatori come noi, grazie al Progetto Vita della dottoressa Daniela Aschieri, speriamo che servano a salvare chi ne avrà bisogno” ha detto Groppelli.

Piacenza ha aderito alla Giornata mondiale del cuore soprattutto con gli studenti, che in mattinata hanno portato le proprie conoscenze acquisite negli anni passati ai compagni di scuola, ai docenti e ai genitori.

In serata, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni, è in programma una cena di beneficenza a favore di Progetto Vita, di cui parte del ricavato andrà a supporto del nascente progetto di telecardiologia del reparto Cardiologia dell’ospedale di Piacenza. Sarà una cena a base di salmone, il “Salmon party”, per ricordare che il pesce e gli Omega3 in esso contenuti fanno bene alla salute del cuore.