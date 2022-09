Freddo in arrivo, Salmon party si sposta nella sala degli arazzi del Collegio Alberoni

Giovedì 29 settembre, in occasione della giornata mondiale del cuore, Progetto Vita in sinergia con il Comune di Piacenza ha organizzato una serata benefica incentrata sul tema della salute, ma non solo: della convivialità, dell’allegria e dell’importanza di continuare a sostenere iniziative con al centro la vita e il benessere delle perone.

La serata in cui verranno servite diverse portate con protagonista il salmone – “ricco di Omega tre che fanno benissimo al cuore” come da precisazione di Daniela Aschieri – doveva svolgersi inizialmente in una piazza Cavalli tutta illuminata di rosso, ma – viste le previsioni e il continuo abbassamento delle temperature – gli organizzatori hanno pensato di spostarla all’interno della sala degli arazzi del collegio Alberoni.

L’evento, che prende il nome di “Salmon party” è sostenuto dal Comune, Nordmeccanica group, Ponginibbi grupo e Walter Bulla. Durante la cena verranno servite portate con protagonista salmone pregiato offerto dal Consolato di Norvegia. Il costo della serata è di cinquanta euro a persona, e parte del ricavato sarà utilizzato per la ricerca e lo sviluppo della telemedicina: “Un sistema che vogliamo implementare per avere un contatto diretto con i pazienti a domicilio”.