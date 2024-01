Malattie renali in crescita, Centro di Nefrologia primo in regione per la telemedicina

“Le malattie renali in queste aree hanno aumentato la loro incidenza, passando dal 6% al 10%”- ha affermato Roberto Scarponi, direttore di nefrologia e dialisi dell’Ausl di Piacenza, durante l’incontro di giovedì 25 gennaio allo Stradivari di Castell’Arquato.

Il direttore – invitato in sede dal presidente dell’organizzazione di beneficenza Lions Club Valdarda Gianni Badini – oltre ad aver spiegato ai presenti l’anatomia dei reni e l’importanza delle loro molteplici funzioni, ha sottolineato che le malattie renali nei paesi industrializzati risultano essere in crescita.

Attualmente il Centro di Nefrologia è il primo in regione per l’impiego di metodi di trattamento domiciliare che sfruttano la telemedicina. Per marginare l’impennata di casi, la struttura insieme alla Provincia di Piacenza è in prima linea nella prevenzione e diffusione della conoscenza delle malattie renali.