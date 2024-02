Menopausa, specialisti all’open day: “Corretto stile di vita per prevenire malattie”

Un’intera giornata dedicata alla prevenzione al femminile. La Pubblica assistenza Croce bianca ha aperto le porte della propria sede per un open day rivolto alle donne dai 45 ai 65 anni per offrire consulti personalizzati, screening cardiologici, elettrocardiogramma e informazioni per approfondire temi di ginecologia. L’iniziativa è stata promossa dall’Ausl di Piacenza in sinergia con Progetto Vita e l’associazione Konenki. Da stamattina, sabato 17 febbraio, decine di donne hanno potuto interagire con un team di professionisti specializzati dei reparti di Cardiologia e dipartimento delle Medicine. L’open day proseguirà fino alle 17 di oggi.

L‘importanza di investire in prevenzione – “È stimato che più del 50% delle malattie si può prevenire con un adeguato stile di vita – le parole di Daniela Aschieri, direttore di Cardiologia dell’Ausl di Piacenza e presidente di Progetto Vita -. Oggi ci dedichiamo alle donne in menopausa, perché si tratta di una fase della vita molto critica dove il rischio cardiovascolare aumenta esponenzialmente. Investire in prevenzione è quindi fondamentale”. Sotto la lente di ingrandimento di medici e infermieri le patologie cardiache, ma non solo. La menopausa porta infatti a un cambiamento ormonale che può avere un impatto significativo sia sulla sua salute cardiovascolare che sull’equilibrio del tessuto osseo.

Con la menopausa aumenta il rischio di osteoporosi – “La menopausa incide sulla salute dell’osso portando a un impoverimento della massa ossea e un progressivo aumento della suscettibilità alle fratture – spiega Carlo Cagnoni, direttore dipartimento delle Medicine dell’Ausl di Piacenza -. Non è un aspetto che interessa immediatamente le donne in menopausa, anzi intervenendo in maniera precoce sugli stili di vita e sui fattori di rischio si può evitare”. “Quello che fa bene alla salute dell’osso, fa bene alla salute muscolare e a quella cardiaca e facilita il controllo del paese. Uno stile di vita fatto di attività fisica e corretta alimentazione può essere la risposta vincente”.

Una nuova associazione per la salute delle donne – “Konenki è il termine giapponese che indica menopausa – sottolinea Manuela Pedretti, presidente della nuova associazione nata per promuovere il benessere e la salute delle donne – e racchiude un senso positivo di rinascita e ripartenza. L’associazione si rivolge alle donne che in menopausa hanno una sintomatologia importante per far sapere che oggi fortunatamente ci sono molti trattamenti a disposizione per riconquistare la propria qualità di vita. Bisogna stare bene visto che passiamo oltre trent’anni della nostra vita in menopausa. Ci rivolgiamo anche a quelle donne che, pur senza sintomatologia, devono sapere che bisogna fare prevenzione e avere un adeguato stile di vita”. “Chi entra nell’associazione – conclude Pedretti – ha diritto a delle agevolazioni perché l’obiettivo è offrire le cure migliori a tutte le donne”.