La nazionale calcio tv e social a Pianello: in campo per un nuovo defibrillatore

La “Nazionale Calcio Tv e Social” sbarca a Pianello. Sabato 18 maggio alle 15.30 i calciatori della formazione di cui fanno parte volti noti della televisione e dello spettacolo scenderanno in campo a Pianello per sfidare la Rappresentativa Val Tidone.

ACQUISTARE UN NUOVO DEFIBRILLATORE

Il fine dell’evento, organizzato dall’U.S. Pianellese, sarà benefico. Il ricavato servirà ad acquistare un defibrillatore per la locale Croce Rossa. Sarà presente anche Progetto Vita per sensibilizzare circa l’importanza di posizionare in tutti gli impianti sportivi defibrillatori.

BONOLIS, JIMMI GHIONE E TANTI ALTRI

Tra i calciatori, volti noti della Tv che fanno parte della formazione ospite (che anni fa scese in campo anche a Borgonovo) ci sono ad esempio Paolo Bonolis, Moreno Morello, Jimmi Ghione, Max Laudadio e Mario Fargetta solo per citarne alcuni.