Il 5 maggio con la Placentia Half Marathon torna anche la staffetta “Salvati-Salvatori”

Manca davvero pochissimo, dopo il successo dello scorso anno, alla seconda edizione della camminata “100% Progetto Vita per lo sport” (in programma sabato 4 maggio) e della “Staffetta Salvati-Salvatori” che si correrà domenica 5 maggio in occasione della 27° edizione della Placentia Half Marathon for Unicef, la mezza maratona di Piacenza.

Due eventi sportivi dedicati a Progetto Vita, primo progetto Europeo di defibrillazione precoce “made in Piacenza”, presentati sabato 20 aprile alla Società Canottieri Nino Bixio. Entrambe le iniziative saranno seguite – tra gli altri – dai volontari di Anpas e Misericordia.

LA STAFFETTA SALVATI-SALVATORI

La “Staffetta Salvati-Salvatori” vedrà coinvolti 21 salvati grazie all’utilizzo di un defibrillatore accompagnati da 21 salvatori, volontari delle Forze Armate e polizia locale che hanno contribuito a salvare le loro vite.

“Si tratta – ha spiegato Ernesto Grillo di Progetto Vita – dell’unica staffetta internazionale di questo genere e che veicola un messaggio ben preciso: intervenire con un defibrillatore nei primi minuti, soccorrendo una persona colpita da arresto cardiaco, non solo salva una vita, ma consente spesso al “salvato” di riprendere la propria attività lavorativa e per molti anche di praticare un’adeguata attività sportiva a beneficio della propria qualità di vita”.

100% progetto vita

“La camminata 100% Progetto Vita per lo sport in programma sabato 4 maggio, grazie ad alcune aziende piacentine, sarà finalizzata alla gestione e alla manutenzione delle rete dei defibrillatori della Provincia, al ripristino e ampliamento dei cartelli Dae sui percorsi podistici” ha aggiunto Alessandro Confalonieri, che insieme all’ex collega e amico Pietro Perotti organizza dal 1996 la mezza maratona di Piacenza.

la testimonianza di alessandro, giovane defibrillato

Alla staffetta prenderà parte anche Alessandro Speroni, che nel 2022 venne colpito da arresto cardiaco. La prontezza di due agenti di polizia, allertati e giunti sul posto con un defibrillatore che avevano in dotazione, lo strappò alla morte.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI