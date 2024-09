Giornata mondiale del cuore: a Palazzo Farnese gli stand di Progetto Vita

Domani, domenica 29 settembre, in occasione della Giornata mondiale del cuore, grazie a Progetto Vita con i suoi volontari, sarà possibile assistere alle dimostrazioni con l’esecuzione delle tre mosse utili per fare il primo soccorso, scaricare la app DAEResponders per conoscere la mappa dei Dae della città.

Una bella occasione anche per incontrare tutte le forze dell’ordine, forze armate e l’intero servizio sanitario. Dalle 15.00 alle 18.00 nel cortile di Palazzo Farnese gazebo informativo e mezzi a disposizione. Un invito a tutti i cittadini, alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. Presenti anche le delegazioni di alcune società sportive piacentine, tra cui Asd Placentia Half Marathon, Assigeco Basket e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.