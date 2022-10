A migliaia in coda per cambiare medico. “Anziani in fila otto ore al Cup a Bobbio”

Centinaia di persone ieri si sono accalcate all’ospedale di Bobbio per trovare il medico sostitutivo al dottor Giuseppe Labati, andato in pensione, con il timore di non farcela.

C’è chi ha stimato duemila persone in cerca del medico, chi ne ha contate almeno un migliaio, chi ha sottolineato la coda fosse almeno di otto ore, chi tornerà lunedì, chi dice che anche lunedì sarà inutile e quindi proverà martedì.

In fila, senza sedie ovviamente per tutti, soprattutto anziani. “Ci sono medici che hanno detto di voler prendere 1.300 mutuati, per questo si è generato il timore di non farcela, di restare indietro, di dover puntare a un’altra scelta”, spiega tra i presenti la consigliera comunale di Coli Adele Repetti.

Ci sono anche giovani, ventenni: “Sì, io ho vent’anni e quindi posso aspettare in piedi, ma penso ai miei nonni… Non li fa stare tranquilli il pensiero di non avere il medico di riferimento, e se a qualcuno serve un farmaco, una ricetta? Personalmente, avendo telefonino e computer, avrei lasciato il posto e utilizzato il fascicolo elettronico, ma era bloccato, non mi ha permesso di cambiare medico in forma telematica. Così ci siamo ritrovati tutti al Cup, che tra l’altro al sabato e alla domenica è chiuso. Quando sono arrivata avevo prima di me già duecento persone. Riprovo lunedì”.

Il servizio di Elisa Malacalza oggi su Libertà