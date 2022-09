Il dottor Labati va in pensione, ma si offre di aiutare l’ospedale di Bobbio

Ieri era tra i suoi pazienti a Salsominore, dove iniziò a capire cosa volesse dire essere “medico condotto”. Al tempo, aveva 24 anni, lo chiamarono anche per fare un cesareo a una capra. Rapidamente imparò anche per far nascere una bimba podalica (“Mi presentai in pigiama, pregai tanto, ma sapere che stava bene fu una gioia enorme, andai io a iscriverla all’anagrafe”).Ora ne ha 45 in più. E oggi il dottor Giuseppe Labati, figlio di tenaci emigrati in Francia, va in pensione, anche se nessuno dimentica l’averlo visto camminare tra le rovine dell’alluvione a Ruffinati pur di raggiungere gli ultimi pazienti in Valdaveto o le visite rigorosamente casa per casa, famiglia per famiglia.

Nel suo ultimo giorno di lavoro vaccinerà trenta persone. Poi fine della carriera? Non sembra proprio. A lui infatti è stato chiesto di coprire alcuni turni in pronto soccorso a Bobbio per provare a garantire il servizio nonostante lo spostamento del medico d’emergenza territoriale a Piacenza.

A dire il vero Labati già in passato aveva anticipato l’allarme sulla carenza di camici bianchi: “Ma l’università di medicina è andata avanti con i numeri chiusi, quando invece il numero dovrebbe essere programmato. Siamo arrivati al dunque. Anche perché molti medici hanno la mia età, tantissimi quest’anno vanno in pensione. Facciamo venire i sostituti da Cuba, come altrove? Io spero sempre, ribadisco, cambi il sistema di reclutamento universitario”.

A Bobbio Labati sarà sostituito da Sara Bottazzi. A Ferriere ci sarà Federica Guerci.

L’intervista oggi su Libertà in edicola di Elisa Malacalza