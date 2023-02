L’Avo può tornare in ospedale a Bobbio. Supporto all’accoglienza contro i furti

Dopo la sospensione dell’attività per evitare i rischi del Covid, l’Avo potrà a breve tornare in ospedale a Bobbio. I volontari ospedalieri non potranno ancora assistere i malati come da loro vocazione originaria, ma si dedicheranno all’accoglienza al piano terra del presidio, dove nell’ultimo periodo soprattutto al pomeriggio l’assenza di vigilanti ha causato episodi spiacevoli. Furti nella cappelletta dell’ospedale, ad esempio, ma anche caffè presi alle macchinette come se la stanza fosse un circolo, un bar.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’