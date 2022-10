Bobbio, centinaia in protesta silenziosa. “Resti il medico al Punto di primo intervento”

Sono centinaia i cittadini di Bobbio che questa mattina stanno partecipando alla protesta silenziosa nata dal tam tam sui social.

Gli abitanti del capoluogo della Val Trebbia chiedono che al Punto di primo intervento dell’ospedale sia garantita la presenza di un medico di emergenza territoriale.

Nei giorni scorsi l’Ausl aveva diffuso una nota nella quale scriveva: “All’Ospedale di montagna di Bobbio l’attività del punto di primo intervento non viene assolutamente interrotta e si mantiene il livello di servizio inalterato”.

Gli abitanti volevano incontrare la direttrice sanitaria dell’Ausl, Paola Bardasi, che oggi doveva essere in visita all’ospedale di Bobbio, ma al momento non si è presentata dunque il corteo ora si sta spostando verso il Municipio per incontrare il sindaco Roberto Pasquali.

Alcuni negozi oggi hanno abbassato le serrande per solidarietà con i manifestanti.