50&Più Piacenza: riprendono i corsi di informatica in presenza per la terza età

Riprendono nella nuova aula informatica presso l’Unione Commercianti in Strada Bobbiese 2, dotata di postazioni separate e protette per evitare contagi, i corsi rivolti ai senior sull’uso dei dispositivi digitali.

I corsi in presenza hanno lo scopo di chiarire eventuali dubbi relativi al corretto utilizzo di smartphone, tablet e computer, favorire le normali attività digitali (navigare in Internet, posta elettronica, gestione file e cartelle) per accedere ad esempio al Fascicolo Sanitario Elettronico oppure ai siti della Pubblica Amministrazione.

È possibile partecipare anche senza un computer personale: il gruppo di 50&Più ne possiede sei di ultima generazione, che verranno messi a disposizione durante le lezioni. Per chiarimenti o prenotazioni è possibile scrivere e chiamare i seguenti recapiti: [email protected]; 0523461839 – 3477620915.