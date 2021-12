Dai senior di “50&Più Piacenza”, quattro computer per i ragazzi di Assofa

Quando disponibilità a donare e il bisogno si incrociano capita anche che vecchi computer ancora perfettamente funzionanti vengano donati dall’associazione di senior “50&Più di Piacenza” all’Assofa, Associazione volontaria di solidarietà familiare per le persone portatrici di handicap.

“La nostra associazione – ha spiegato il presidente della 50&Più Franco Bonini – organizza da anni corsi per l’acquisizione di competenze digitali rivolti ai propri soci, consapevoli che una concreta acquisizione dei mezzi tecnologici incentiva l’autonomia e l’instaurarsi di una relazione positiva tra la persona e la società. Quest’anno, grazie ad un’elargizione di fondi da parte della 50&Più nazionale, la nostra associazione ha rinnovato il parco di computer utilizzati nei corsi, rendendo così disponibili quattro computer ancora perfettamente funzionanti. Come già avvenuto in pieno lockdown, quando nel 2020 furono donati due computer all’Assofa, abbiamo deciso di donare anche questi pc alla stessa associazione, sapendo che verranno utilizzati per l’istruzione degli assistiti, le trasmissioni di avvenimenti in streaming e i collegamenti con genitori che abitano lontano”.

La consegna dei computer si è svolta nei giorni scorsi con momenti di grande festa da parte dei ragazzi, i quali hanno calorosamente accolto i volontari al momento della consegna.