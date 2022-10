Ventun anni fa la tragedia di Linate. A Milano commemorate le vittime

Sono passati 21 anni dalla tragedia di Linate. Con la collaborazione fra Comitato 8 ottobre, Comune di Milano e Sea-Aeroporti di Milano questa mattina al Bosco dei faggi di parco Forlanini sono state ricordate le 118 vittime, tra loro anche tre piacentini Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti.

Per la prima volta in Italia è stata inoltre celebrata la giornata nazionale “Per non dimenticare”, istituita dal Parlamento per ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo.

La sera alle 19.00, come ormai da tradizione, chiuderà il sabato il Concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi, in via Conservatorio 12, a Milano.