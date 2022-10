Anche Piacenza ha ricordato le vittime della tragedia aerea di Linate di 21 anni fa

C’era anche il gonfalone della città di Piacenza, retto dagli agenti della polizia locale, alla cerimonia in memoria delle 118 vittime dell’incidente aereo di Linate tenutasi questa mattina a Milano, nella cornice del Bosco dei Faggi, in occasione del 21° anniversario della tragedia.

L’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi ha rappresentato “non solo

l’amministrazione comunale – sottolinea – ma una comunità intera, che onora il

ricordo di Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti, rinnovando un senso di

profonda e sincera vicinanza nei confronti delle loro famiglie e di tutti i loro cari. L’8

ottobre 2001 è una data impressa come una ferita nella coscienza del nostro Paese, ma

è anche il simbolo dell’impegno che deve costantemente unire istituzioni e società

civile per il rispetto delle norme di sicurezza in ogni settore, come dovere morale e

responsabilità nei confronti della collettività. E’ stato molto toccante, oggi, condividere

queste emozioni con i familiari e con i rappresentanti del Comitato che li riunisce, nel

nome di chi 21 anni fa non ha più fatto ritorno a casa”.

Come sempre, ai piedi della stele commemorativa nei giardini “Vigili del fuoco”

all’Infrangibile è stato deposto il consueto omaggio floreale a nome della cittadinanza:

“Un gesto semplice e sentito, che per il Comune di Piacenza rappresenta un segno di

vicinanza e affetto, l’omaggio a tre ragazzi che porteremo per sempre nel cuore”.