In via Manfredi il secondo round: uomo irrompe nel bar e minaccia il titolare

E’ successo di tutto. Ancora. A distanza di pochi giorni. Un uomo irrompe nel locale e minaccia il titolare che, spaventato, si barrica in uno stanzino sul retro e chiama la polizia. Quando le volanti arrivano sul posto, si gettano all’inseguimento dell’auto su cui nel frattempo l’individuo era salito. Ma poche decine di metri dopo il fuggiasco abbandona l’auto, entra nel Parco della Galleana e fa perdere le sue tracce in mezzo all’oscurità. Ha vissuto una coda inquietante, sabato notte, l’episodio della rissa a colpi di spranga e katana avvenuta due sere prima in un pub di via Manfredi. E mentre gli inquirenti stanno cercando di stringere il cerchio sui presunti responsabili, ieri pomeriggio si è appreso che il questore, in base all’articolo 100 del Tulps (testo unico di pubblica sicurezza), ha disposto la chiusura del locale per sette giorni per ragioni di ordine pubblico. Il bar in questione è il Movida Cafè.

L’articolo 100 del Tulps dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di “tumulti o gravi disordini”, oppure “qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose” o, comunque, se il comportamento costituisca “un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’ IN EDICOLA