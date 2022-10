Fondazione di Piacenza e Vigevano investe sui giovani attraverso lo sport

Diffondere tra i giovani il valore sociale, culturale, educativo dello sport inteso come gioco, divertimento, passione agonismo ma anche amicizia, fratellanza, inclusione integrazione. È l’obiettivo principale, ma non il solo, di “Benvenuti sportivamente in prima”, progetto voluto e ideato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano riservato agli studenti del primo anno delle scuole primarie secondarie di primo e secondo grado della provincia di Piacenza e in prospettiva del Comune di Vigevano. Il progetto prevede una festa di accoglienza per gli studenti delle classi prime che saranno protagonisti in alcuni impianti sportivi selezionati. Sono già state fissate le mattinate per le scuole secondarie di primo e secondo grado, rispettivamente il 18 il 19 ottobre al Campus Dordoni, mentre per le scuole primarie è in via di definizione una giornata a maggio al campo Puppo della Spes Borgotrebbia.

