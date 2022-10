Portato in questura per un controllo diventa una furia e aggredisce quattro poliziotti

Quattro agenti di polizia sono stati aggrediti da un giovane straniero nella serata di mercoledì 12 ottobre a Piacenza. L’uomo era stato fermato per un controllo lungo strada Caorsana ed era apparso in stato alterato, probabilmente a causa di stupefacenti. Non senza fatica è stato caricato e portato in questura per un controllo, dove ha dato in escandescenze aggredendo i poliziotti con calci e pugni. E’ stato richiesto l’intervento del 118 che lo ha sedato e successivamente portato all’ospedale.

