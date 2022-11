Incidente a Castello in via Fratelli Bandiera, auto e moto coinvolte: un ferito

Un’auto e una moto si sono scontrati lungo via fratelli Bandiera a Castel San Giovanni, all’altezza dell’incrocio con il viale della stazione. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un venticinquenne residente nel Milanese che è stato trasportato con diverse fratture in ospedale a Piacenza. Non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la donna alla guida dell’auto. Lungo il viale si sono subito formate lunghe code. Sul posto due pattuglie della polizia locale e il 118. Sulle cause sono in corso accertamenti.

