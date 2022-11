Vigolzone e Ponte dell’Olio, via agli incontri della presidente Patelli coi sindaci

Ha preso il via oggi – con le tappe a Vigolzone e a Ponte dell’Olio – la serie di appuntamenti che Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, ha deciso di avviare per incontrare i sindaci nei rispettivi Comuni.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega la presidente Patelli – è fare il punto sulle esigenze di ciascun Comune rispetto alle competenze della Provincia, ma anche di rafforzare (e in alcuni casi di instaurare) rapporti di conoscenza diretta con gli amministratori che sono impegnati ogni giorno per la propria comunità. La Provincia punta a rendersi sempre più utile al territorio, nel segno dell’ascolto e della fattiva collaborazione con gli enti locali”.

In questa prima giornata il presidente Patelli è stata accompagnata dal direttore generale della Provincia Vittorio Silva, dal dirigente del servizio viabilità Davide Marenghi e (come avverrà per altri incontri con i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti) dal consigliere provinciale con delega alla pianificazione territoriale Claudia Ferrari, nella sua qualità di coordinatrice dei piccoli Comuni Anci Emilia Romagna.

A Vigolzone la presidente Patelli è stata ricevuta dal sindaco Gianluca Argellati, a Ponte dell’Olio dal sindaco Alessandro Chiesa insieme agli assessori Daria Mizzi (lavori pubblici e urbanistica) e Gabriele Valla (bilancio): al centro di entrambi gli incontri sono state soprattutto le tematiche di natura viabilistica (sia per le situazioni in essere che per quelle a venire), insieme ad un aggiornamento in merito all’utilizzo da parte dei Comuni della Sua (Stazione Unica Appaltante) della Provincia e alle stesure del Pug (Piano Urbanistico Generale).