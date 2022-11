Spacciavano sfruttando utenze telefoniche di ignari cittadini, in 23 a processo

Spacciavano eroina e cocaina sfruttando telefoni intestati a persone, all’oscuro di tutto, a cui avevano carpito la carta d’identità: è quanto emerso da un controllo delle forze dell’ordine, e nei guai per spaccio rischiava di finirci qualche onesto ed ignaro cittadino.

Venerdì 18 novembre si è svolta una “sfilata” di furgoni cellulari dal carcere al tribunale, con ben 23 persone accusate a vario titolo di molteplici reati: dalla sostituzione di persona (per aver appunto utilizzato identità altrui per sfruttare telefoni per lo spaccio) alla detenzione e spaccio di droga, dal favoreggiamento alla ricettazione per aver recuperato documenti altrui, per mettere in atto i loro loschi e illeciti traffici.

Gli imputati sono prevalentemente nordafricani, e qualche italiano. I fatti contestati risalgono al periodo compreso fra il 2016 e il 2018.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI EMANNO MARIANI DOMANI SU LIBERTA’