Porta la droga alla festa di halloween, in camera 40 grammi di marijuana. Denunciato 16enne

A 16 anni avrebbe portato la marijuana a una festa privata organizzata, per i festeggiamenti di halloween. Alla conclusione è giunto il personale della sezione antidroga della Squadra Mobile di Piacenza che, a seguito di una attività investigativa, è venuto a conoscenza che nella serata del 31 ottobre un ragazzo minorenne, con elevata probabilità, avrebbe portato la sostanza stupefacente per venderla agli amici.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare il minore e di fermarlo in prossimità della propria abitazione, in cui vive assieme ai genitori. Dalla perquisizione della sua camera sono emersi circa 40 grammi di marijuana, suddivisa in involucri termosaldati di varia pesatura e attrezzature per la lavorazione della sostanza: in particolare 2 “grinder”, utilizzati per tritare l’erba essiccata ed un bilancino di precisione. Il giovane, incensurato, è stato quindi denunciato a piede libero.

