Droga nel barattolo di vetro nascosto in casa: giovane denunciato per spaccio

Un giovane piacentino, che per i carabinieri aveva avviato una discreta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sorpreso con circa ottanta grammi di marijuana e qualche grammo di hashish. E’ accaduto qualche giorno fa nella zona della Veggioletta, a Piacenza. A finire nei guai un venticinquenne piacentino già noto ai carabinieri. Le indagini, che hanno portato alla denuncia del giovane e al sequestro della droga, sono state effettuate dai carabinieri della stazione Levante di via Caccialupo. Raccolti alcuni elementi a carico del ragazzo, i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione la sua casa e, all’interno di un barattolo di vetro, vi hanno trovato lo stupefacente. I carabinieri hanno inoltre trovato un bilancino elettronico di precisione. Strumento solitamente utilizzato dagli spacciatori per pesare le sostanze.

