Sette flaconi di metadone e siringhe in auto: denunciato un 47enne

Un operaio 47enne, celibe, con precedenti penali, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Piacenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato fermato nel pomeriggio di giovedì 12 novembre durante un normale controllo alla circolazione stradale e il suo comportamento ha fatto insospettire i militari dell’Arma, che hanno quindi perquisito il mezzo e rinvenuto 7 flaconi di metadone da 500 mg ciascuno, alcuni integri ed altri parzialmente utilizzati. Il 47enne ha riferito che il medicinale era in suo possesso a motivo di una cura medica che aveva in corso con il Sert di Modena, esibendo un piano terapeutico individualizzato sul quale, però, non c’era scritta alcuna autorizzazione o giustificato motivo per portare fuori dal proprio domicilio un tale quantitativo del farmaco. All’atto dell’ispezione, poi, i carabinieri del Radiomobile in macchina hanno trovato anche delle siringhe usate e l’occorrente per “sciogliere” dello stupefacente.

