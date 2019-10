Tenta di investire con la bici un agente: pusher nigeriano denunciato

Un pusher nigeriano ha tentato di travolgere con la sua bicicletta un agente di polizia che lo stava inseguendo dopo un controllo: lo straniero di 33 anni, poi bloccato dalle forze dell’ordine, era stato notato martedì sera mentre cedeva furtivamente della droga ad un cliente (riuscito invece a fuggire). E’ accaduto ai giardini di via Nastrucci, nel quartiere Farnesiana.

L’africano aveva con sé quasi 11 grammi di marijuana e 50 euro in banconote di piccolo taglio. Non aveva precedenti specifici. E’ stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.