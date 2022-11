Castel San Giovanni, Natale più sobrio: “Sì alle luminarie, ma non tutto il giorno”

Le luminarie a Castel San Giovanni si salvano dai tagli anti-rincari, ma saranno contingentate. Dal 3 dicembre verranno accese lungo tutte le vie del centro storico ma solo da metà pomeriggio fino a mezzanotte e non più tutto il giorno come avveniva negli anni passati. Si salva anche il grande albero di Natale in piazza XX Settembre e gli eventi, anche se saranno più sobri. Sì al presepe e alle animazioni per bambini e famiglie e no alla pista su ghiaccio. “Purtroppo gli ultimi tre anni non sono stati semplici – dicono l’assessore allo sviluppo economico Wendalina Cesario e la presidente del comitato commercianti Vita del centro storico Paola Morisi – ma nonostante questo abbiamo deciso, grazie anche agli sponsor, di riproporre le tradizionali luminarie nel centro commerciale naturale della città. Avranno una veste basica, tradizionale, senza sfarzi e saranno accese per un tempo limitato durante l’arco della giornata”.

