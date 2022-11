Incidente mortale tra Cadeo e Pontenure: muore una donna. Traffico paralizzato

Incidente mortale tra Pontenure e Cadeo. Un grave scontro si è verificato oggi pomeriggio in via Emilia Parmense coinvolgendo un furgone e un’auto. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autogru per liberare l’autista rimasta incastrata nell’abitacolo: la donna – 88 anni – è deceduta sul colpo, dopo essere finita nell’altra corsia con il proprio veicolo. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure-Valchero e i carabinieri di Pontenure per accertare le dinamiche e regolare la viabilità. La circolazione è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

