Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un’abitazione di Centenaro di Ferriere. Fortunatamente nessuno si trovava all’interno. In base alle prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite da un camino e hanno divorato il piano superiore dell’edificio, che per gran parte era in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre.

