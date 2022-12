“Patto per la lettura”: rinnovo fino al 2025 e 52 realtà coinvolte

Si rinnova fino al 2025 il “Patto per la lettura” adottato dal Comune di Piacenza nel 2019 e rinnovato formalmente dall’amministrazione per i prossimi tre anni. Con una novità: il nuovo Patto infatti ha raccolto un numero di adesioni ben maggiore rispetto al precedente, arrivando a 52 realtà coinvolte.

“Si tratta di uno strumento per la promozione e il sostegno alla lettura promosso dal Centro per il libro e la lettura – spiega il responsabile della biblioteca Graziano Villaggi – nell’ambito del progetto “Città che legge”. Di fatto il Centro ha recentemente riconfermato al Comune la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, qualifica che Piacenza aveva già ottenuto negli ultimi anni”.

Proprio per favorire lo sviluppo di tutte le iniziative è stato costituito un tavolo di coordinamento che si riunirà almeno due volte all’anno definendo gli obiettivi biennali di lavoro e che sarà convocato e gestito dal servizio biblioteche del Comune.