“Piacenza città che legge”, firmato il protocollo per il patto per la lettura

In Comune

E’ stato firmato in Comune a Piacenza il Patto per la lettura, fondato sull’idea di promozione dei libri come abitudine sociale sulla quale investire e realizzare azioni coordinate tra i vari protagonisti presenti sul territorio. Accanto al sindaco Patrizia Barbieri, sono intervenuti il direttore generale dell’Ausl

Luca Baldino, il direttore della casa circondariale delle Novate Maria Gabriella Lusi,

e numerosi rappresentanti di realtà scolastiche, sociali della città e provincia.

Le direzioni nelle quali il patto intende procedere sono molteplici: dalla produzione di libri a lettura facilitata in collaborazione con “La matita parlante”, fino alle iniziative in corso nelle scuole, per arrivare al riallestimento della biblioteca del carcere con un nuovo servizio.

PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI PIACENZA

PROTOCOLLO D’ INTESA