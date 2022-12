Addio a Bianchini, ex parlamentare e fondatore di Assofa: una vita per i deboli

Si è spento stanotte Giovanni Carlo Bianchini, ex parlamentare e fondatore di Assofa, associazione impegnata nel sostegno ai portatori di handicap. Aveva 84 anni. Lascia la moglie Rosetta Casali, i figli Francesco, Lucia e Chiara e i nipoti. “Ci ha detto addio proprio nella giornata internazionale per i diritti dei disabili – dicono i familiari – e il suo funerale si terrà lunedì nella ricorrenza mondiale del volontariato. Ancora una volta Giancarlo ha fatto a modo suo, fino in fondo”.

Una vita trasversale, sempre al fianco dei deboli, quella che Bianchini ha costruito passo dopo passo con concretezza. Il piacentino, nato a Monticelli d’Ongina il 4 novembre 1938, è stato un docente universitario di economia aziendale, poi presidente della Camera di commercio di Piacenza e dell’ente fiera, ma anche deputato dal 1983 al 1992 tra le fila della Democrazia Cristiana. “Si impegnò a lungo nella commissione per l’industria – ricorda la figlia Lucia – venendo scelto dagli elettori per due mandati”. Da non dimenticare anche il suo attivismo con la Gioventù italiana di Azione cattolica negli anni Sessanta, lo stesso periodo in cui si impegnò nella Casa del Fanciullo. Alla fine degli anni Ottanta si avvicinò alla Comunità di Sant’Egidio e nel 1993 divenne presidente dell’associazione Assofa, nata un decennio prima da volontari e genitori con figli disabili.