Quattordici lupi investiti in un anno nel Piacentino. Tre solo a Gossolengo

Si stimano oggi almeno quindici branchi di lupi nella collina e montagna piacentina. Ma gli ululati si possono da anni sentire anche in pianura, dove vi sarebbero altre cinque famiglie di lupi. “Arriviamo così a ipotizzare la presenza di 100-120 esemplari nel Piacentino”, spiega Enrico Merli, tecnico faunistico della Regione, ricordando come le aree boscate, quindi l’habitat ideale per il predatore, siano raddoppiate rispetto a un secolo fa.

L’occasione è quella del convegno di venerdì sera al centro polivalente di Travo, tra un centinaio di presenti alla “Serata da lupi” – questo il titolo dell’approfondimento – dedicata al leggendario cacciatore dei territori selvaggi. E oggi non solo in quelli: Chiara Garbarino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna sottolinea infatti come siano state rinvenute nell’ultimo anno 14 carcasse di lupi poi analizzate.

Provengono da Gossolengo (tre casi),Pianello, Carpaneto, Piacenza città, Rivergaro, Travo, Ottone, Caorso, Bobbio. Tutti sono stati investiti in strada: “Anche il lupo deve stare attento”, evidenzia dunque la studiosa portando al convegno un altro elemento interessante emerso. “Tranne in un caso, tutti gli esemplari sono risultati positivi ai test per i rodenticidi, al veleno per topi”.

Intervenuti Paola Monga di Oipa, Fabiana Ferrari di Wildlife Rescue Center, Luigi Molinari del Centro regionale di riferimento per la gestione del lupo.

Il resoconto dell’incontro su Libertà