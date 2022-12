Covid: 250 pubblicazioni piacentine hanno fatto scuola nel mondo

Piacenza, 21 febbraio 2020. Una data indelebile nelle menti di tutti i professionisti dell’Ausl. L’incognito arriva nel nostro mondo. Il Covid-19. Un’esperienza mai vissuta che ha investito i sanitari, in primis, come uno tsunami. Nonostante lo stravolgimento di compiti, vite e ruoli, la pandemia ha dato un’accelerata alla ricerca. Sono oltre 250 le pubblicazioni realizzate dai professionisti dell’azienda sanitaria locale da marzo 2020 a marzo 2022. E sono state riconosciute a livello internazionale. Oggi trovano spazio, nero su bianco, in un volume presentato alla sala colonne dell’ospedale di Piacenza.

Tra i vari studi da ricordare o esperienze prese da esempio ricordiamo il primo caso al mondo di un neonato nato da mamma positiva al Covid all’ospedale di Piacenza. Era il 23 febbraio 2020. Le linee guida adottare dal reparto piacentino sono state seguite poi in altri paesi del mondo. È stato anche promosso uno studio a livello regionale per verificare come il Covid abbia impattato sugli accessi dei bambini in pronto soccorso pediatrico. Numerosi sono gli studi che hanno fatto scuola all’estero: dall’intuizione dell’eparina, alle cure domiciliari fino alle radiografie in grado di mostrare l’evoluzione dei danni ai polmoni.