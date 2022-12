La volpe di Costa di Groppo Ducale: ogni giorno “chiede” colazione e cena

Da oltre un mese si presenta davanti a casa di una famiglia in località Costa di Groppo Ducale (nel comune di Bettola) per ricevere colazione e cena. E’ la curiosa storia di una volpe che qualche tempo fa ha iniziato a mostrarsi nel piccolo abitato nel comune di Bettola e che ha trovato ospitalità da parte di due famiglie nei pressi dell’agriturismo “Il Castagno”. La volpe ha iniziato a farsi largo tra le case del borgo, che si trova a 940 metri di altitudine, in autunno. Una signora ha provato a lanciarle dalla finestra qualche avanzo di cucina e l’animale ha apprezzato. Così ogni giorno torna davanti a quella casa e aspetta che Patricia o Emanuela (titolare dell’agriturismo “Il Castagno”) le offrano il consueto pasto. Ormai conosce le due donne e le aspetta e rimane lì con loro, a gustarsi il suo cibo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà