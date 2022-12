Lavori informatici, chiusura per le biblioteche comunali lunedì 19

Lunedì 19 e martedì 20 dicembre verranno temporaneamente interrotti alcuni servizi delle biblioteche del Comune di Piacenza, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria che coinvolgono i sistemi informativi del Polo Bibliotecario Piacentino.

Il Comune di Piacenza fa sapere che in questi due giorni, il software che permette la gestione di tutti i movimenti di prestito nelle biblioteche del Polo Bibliotecario Piacentino sarà in fase di aggiornamento, per consentirne l’installazione su un nuovo server messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, che permetterà di apportare novità e migliorie all’interno del catalogo LeggerePiace.

Lunedì 19 dicembre, tutte le Biblioteche del Comune di Piacenza resteranno pertanto chiuse al pubblico. Martedì 20, le sedi seguiranno il loro regolare orario di apertura ma potranno verificarsi alcuni disservizi o rallentamenti; in questa giornata il servizio di prestito DVD presso la sede centrale Passerini-Landi sarà sospeso. In entrambe le date, inoltre, non sarà possibile utilizzare i servizi online del catalogo LeggerePiace, quali ricerche bibliografiche, prenotazioni, suggerimenti d’acquisto, proroghe e altri.

Si ricorda, infine, che le Biblioteche del Comune di Piacenza saranno chiuse al pubblico, per le festività natalizie, il 24, 25, 26 e 31 dicembre, così come il 6 e 7 gennaio 2023. In questo periodo, nei giorni di apertura, proseguirà senza variazioni anche l’orario prolungato di apertura serale.