Da fondatore dell’associazione “Bambino cardiopatico” a presidente eletto all’unanimità: il noto cardiologo e pediatra Ettore Pedretti è il nuovo presidente dell’associazione “Bambino Cardiopatico” riconosciuta come Onlus. Questa associazione aveva visto fra i suoi fondatori lo stesso cardiologo sul finire degli anni ottanta. Nei giorni scorsi Pedretti è subentrato alla presidenza dell’associazione a Ivaldo Brignoni che ha lasciato l’incarico. L’associazione guidata dal cardiologo piacentino prende in cura circa 50 bambini all’anno: italiani e stranieri.

“Sono molto contento per l’incarico che mi è stato conferito” ha commentato Pedretti “ è un po’ pesante come impegno ma intendo portarlo avanti, sia in aiuto dei bambini che delle loro famiglie. La nostra associazione si prodiga affinchè i bambini anche di altri paesi possano avere adeguate cure ed adeguati medicinali che in certi casi proprio perché al di fuori dall’Italia non possono avere. Ma è nostra intenzione creare anche eventi culturali e non solo sotto un aspetto sanitario. Come associazione intendo infatti creare eventi culturali che interessino la salute dei bambini per evitare malattie come il colesterolo l’obesità, il diabete, la sedentarietà l’assenza di sport, i cellulari videogiochi e gli strumenti elettronici che per i bambini possono avere nefasti effetti che creano una vera e propria dipendenza. Infatti con questi strumenti i bambini sono lascati soli per anni nelle loro stanze e questo favorisce l’isolamento e il deteriorarsi della salute”.

Sabato mattina i componenti dell’associazione saranno presenti con un banchetto con torte di patate, fra via Cavour e via XX Settembre per raccogliere fondi destinati all’associazione dei bambini cardiopatici.