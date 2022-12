Un baffo per amico: gli “Amici di Fontana” raccolgono 2.800 euro per la Lilt

Gli “Amici di Fontana”, associazione di Fontana Pradosa, grazie alla prima edizione di “Un Baffo per amico”, hanno raccolto e destinato 2.800 euro a favore alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. “I fondi – spiega il presidente Franco Pugliese – verranno impiegati per campagne di prevenzione, soprattutto nei confronti degli adolescenti e dei giovani anche tramite canali social, per la realizzazione di materiale informativo”. La somma è stata raccolta in collaborazione con i rugbisti biancorossi del Piacenza Rugby Club e con il comune di Castel San Giovanni. Gli eventi si sono chiusi con una cena conclusiva nella sede degli Amici di Fontana. “Un baffo per la salute – dice il presidente degli Amici Davide Rossi – verrà sicuramente riproposto e ampliato, con altre iniziative sempre a favore della Lilt”.

