Vaccinazioni anti-Covid: da oggi cambiano sede

Da oggi, giovedì 22 dicembre 2022, le vaccinazioni contro il virus SARS-CoV-2 a Piacenza cambiano sede spostandosi dal Laboratorio analisi dell’ospedale alla sede di piazzale Milano 2 negli ambulatori del blocco B al terzo piano. Restano invariate le modalità di prenotazione. Gli utenti che possono chiamare il numero verde gratuito 800.651.941, rivolgersi a uno Sportello Cup presente sul territorio e in farmacia o utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico o www.cupweb.it. Gli utenti che hanno un appuntamento in date successive al 22 dicembre, hanno già ricevuto, in fase di prenotazione, indicazione della nuova sede vaccinale. Restano invariati gli altri quattro punti di somministrazione sul territorio: per informazioni www.ausl.pc.it.

