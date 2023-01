Aggredita e picchiata da due uomini per rubarle la borsa: 60enne in ospedale

Drammatico episodio questa mattina a Piacenza. In base a una prima ricostruzione, intorno alle 7 una donna stava camminando in via Alberoni quando, all’angolo con via Abbadia, è stata aggredita da due uomini che volevano rubarle la borsetta.

La donna ha resistito ed è stata colpita con pugni al volto dai malviventi, i quali alla fine sono riusciti a portarle via la borsa che non conteneva denaro.

La 60enne ucraina è stata condotta al pronto soccorso da un’ambulanza e medicata. La polizia ha avviato le indagini per risalire agli autori.